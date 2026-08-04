Galatasaray, Gabriel Sara ile yolları ayırması durumunda alternatifini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuyla vedalaşırsa Tijjani Reijnders için girişimde bulunacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Tijjani Reijnders'ın mali şartlarını öğrendi. Futbolcunun sarı-kırmızılılardan 9 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın da bu rakamı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, Sara'nın ayrılması ve Manchester City ile anlaşması halinde bu parayı ödeyerek Tijjani Reijnders'ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak Galatasaray'ın Hollandalı futbolcu için kiralama bedeli vermek istemediği ifade edildi.