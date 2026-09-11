YAZ transfer döneminde yönetimin operasyonlardaki gecikmeleri, Lizbon’da acı bir şekilde ortaya çıktı. Orta alanda yaşanan dirençsizlik, yönetimin gerekli hamleleri yapmamasıyla doğrudan ilişkiliydi. Takımı üst seviyeye taşıyacak, oyu- nu yönlendirecek yıldızın alınmaması, Devler Ligi temposunda sarı-kırmızılı- ların en büyük zayıf noktası olarak sırıttı.

BURUK KARŞILIK VEREMEDİ

ASLINDA iyi bir başlangıç planıyla sahaya çıktığı, hatta öne geçildiği anlar umut ver- mişti. Ancak Sporting Teknik Direktörü Rui Borges’in ikin- ci yarıda yaptığı taktiksel hamlelere Okan Buruk aynı etkinlikte karşılık veremedi. Sahadaki çöküşü ve orta sahanın direncini kaybettiğini zamanında fark edemeyen tecrübeli teknik adam, oyuncu değişiklikleri için çok geç kaldı.

SANE KAÇIRDI MAÇ GİTTİ

OSIMHEN’IN yokluğunda santrfor oynayan Barış Al- per Yılmaz, rakip savunma arasında kayboldu. Sezona zaten formsuz başlayan Sane de maçın kader anında çok net bir fırsatı harcayarak mağlubiyette önemli rol oynadı. Sağ bek Sallai’nin de sahada etkisiz isimler arasında yer alma- sıyla birlikte, bireysel form- suzluklar skoru kaçınılmaz kıldı.