Galatasaray’da kaleci arayışları hız kazandı. Transferde üç isim ön plana çıktı: Ederson, Sommer ve Donnarumma… Burnley’den James Trafford’un alınmasıyla Manchester City’de gözden düşen Ederson favori. 31 yaşındaki Brezilyalı 6 milyon maaş artı 2 milyon Euro bonusa ikna edildi.

KALEDE TECRÜBE TERCiH EDİLİRSE…

15 milyon Euro isteyen Manchester City ile yapılan pazarlıklarda rakam 10’a düştü. Şu an için en yakın seçenek. İkinci sırada Yann Sommer’in ismi yazılı. Inter’le 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak bedelsiz ayrılabilir. 8 milyon Euro maaşla 1+1 kontratı kabul etti. 36 yaşında olması Okan Buruk’u düşündürse de tecrübesi onu listede ‘plase’ yapıyor.

AT İMZAYI CHEVALIER!

Okan Buruk’un gönlünde Gianluigi Donnarumma yatıyor. İtalyan menajer Gardi, “Ederson’dan biraz daha yüksek maliyetle alabiliriz” dese de İtalyan file bekçisinin gelmesi şu an için zor. PSG’nin Lille ile Chevalier için büyük ölçüde anlaşması umut oldu. 1 yıl daha kontratı bulunan Donnarumma satış listesine konarsa tüm imkanlar zorlanacak.