Son şampiyon Galatasaray, efsane Fernando Muslera’nın yerine Inter’in deneyimli kalecisi Yann Sommer’in transferini bitirme noktasına getirdi. İtalyan kulübü ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki eldiven, 2023’te Andre Onana’nın yerine transfer edildiği günden beri takımının kilit isimlerinden biri oldu.

PETROVİC DAHA PAHALI

Inter ile geçen sezon çıktığı 53 resmi maçın 22’sinde kalesini gole kapattı. Sommer sayesinde Inter 2024’te Serie A şampiyonluğu kazandı. Sommer, Chelsea kalecisi Djordje Petrovic’e oranla G.Saray için mali anlamda daha uygun bir seçenek. Sırp kaleciyi transfer etmek, İsviçreli eldivenden daha büyük bir yatırım gerektiriyor.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Sommer ile görüşmesi için George Gardi’ye yetki verdi. İlk temasta 36 yaşındaki kaleci, 7-8 milyon Euro ve iki senelik sözleşme talep etti. Teknik Direktör Okan Buruk’un onay verdiği tecrübeli isimle pazarlıklar sürüyor. G.Saray, yıllık 5 milyon Euro’ya bu transferi bitirmeyi planlıyor.