Sezon üst üste 5. şampiyonluk hedefi ile başlayan Galatasaray'da kadro planlaması değişiyor. 3 oyuncu konusunda karar aşamasına gelen sarı kırmızılılar, devre arası operasyonu yapacak.

Galatasaray'da bir isim sabırları taşırdı. Sarı-kırmızılılarda sakatlık sorunları nedeniyle formayı unutan Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili karar veriliyor. Geldiği günden bu yana istikrar sağlamakta zorlanan Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon da kaçırdığı maçlar nedeniyle teknik heyetin elini kolunu bağladı. Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken Singo yalnızca 2 maçta toplam 41 dakika forma şansı buldu. 25 yaşındaki oyuncunun, sakatlığı nedeniyle en iyi ihtimalle milli aranın ardından sahalara döneceği belirtilirken teknik heyet de kadro planlamasında değişim için harekete geçti.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Galatasaray yönetimi, Singo'nun menajeriyle temasa geçme ve İstanbul'a davet etme kararı aldı. Sarı kırmızılı ekip, değişilmez statüsünden çıkarılan 25 yaşındaki oyuncu için menajerinden takım bulmasını istedi. Yıllık 4.8 milyon Euro net maaşı bulunan Singo'nun elden çıkarılması hedeflenirken maliyeti nedeniyle transfer süreci tıkanırsa kiralık formülü de masaya yatırılacak. Singo'nun ayrılığı sonrasında sağ bek bölgesinde yeni bir yapılanmaya gidilecek.

KİLOSU DERT OLDU

Galatasaray'da tek sorun Singo değil. Yeni transferlerden El Chadaille Bitshiabu'nun henüz kadroda yer almama nedeni ortaya çıktı. Fransız savunma oyuncusu, fazla kiloları nedeniyle henüz süre alamadı.

Haberde 1.96 boyundaki futbolcunun 110 kilo olduğu ve yağ oranının %18 olduğu aktarıldı. Bitshiabu'nun çok istekli olduğu ve bu süreçte 101 kiloya düştüğü belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüp 21 yaşındaki savunma oyuncusunu 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralamıştı.

KAPTAN DA GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray'da kaptanlardan İlkay Gündoğan'ın da bileti kesiliyor. Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan ve beklentileri karşılayamayan İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınına göre, Galatasaray'da orta saha rotasyonundaki yerini kaybeden deneyimli oyuncunun yüksek maaşı da ayrılık ihtimalini güçlendiren etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Tecrübeli futbolcunun olası adresleri arasında 3 lokasyonun yer alabileceği belirtildi. Gündoğan için Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD ve İtalya seçeneklerinin de gündeme gelebileceği ifade edildi.