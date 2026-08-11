Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonluğun ardından gözler kurulacak kadroya çevrilirken, transferde beklentiler karşılık bulmadı. Birçok önemli isimle temas kurulsa da görüşmeler imzaya dönüşmedi. Söylemlerde ise mayıs ayından ağustosa dikkat çekici bir değişim yaşandı. Şampiyonluğun hemen ardından Dursun Özbek, “Hiç vakit kaybetmeden yeni sezon hazırlıklarımız başlıyor” derken, haziran ayında “En güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz” mesajını verdi.

PARA DA LİMİT DE VAR!

Temmuz başında hedef “Avrupa’nın en iyi takımlarından birini oluşturmak” olarak açıklansa da ay sonuna gelindiğinde Okan Buruk, en iyi oyuncular için beklemek gerektiğini vurguladı. Özbek de transferin hangi gün yapıldığının değil, sağlayacağı faydanın önemli olduğunu söyledi. Şampiyonluk sonrası iddialı konuşan Abdullah Kavukcu, son olarak taraftarın tepkisine hak verdi. “Paramız da var, limitimiz de var” dese de Cimbom, yeni sezona eski kadroyla start verecek.