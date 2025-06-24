Galatasaray, Muslera’nın yerini doldurmak için ince eleyip, sık dokuyor. Lunin, Ter Stegen, Kotarski, Petrovic, Bulva ve Chevalier derken, gündeme gelen son isim Aaron Ramsdale oldu. Southampton’ın 27 yaşındaki kalecisi için sarı-kırmızılıların kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Cimbom, Carlos Cuesta’da yaşanan sıkıntının ardından astronomik rakamlar ödemeden oyuncuyu bir sezon görmek istiyor.

SAVUNMADA BİR LİDER

Ramsdale’in 20 milyon Sterlin’lik serbest kalma maddesi var. Southampton, Arsenal’den transfer ederken 25 milyon Sterlin ödemişti ve zarar etmek istemiyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.90’lık Ramsdale, İngiliz Milli Takımı kadrosunda kalmak için G.Saray’ın teklifine sıcak bakıyor. İngiliz futbolcunun en önemli özelliği, savunmanın lideri olması ve oyun kurma becerisi.