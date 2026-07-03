Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır ekibi son olarak Galatasaray altyapısında oynayan ve adı Fenerbahçe ile anılan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Berk Kızıldemir'i kadrosuna kattı. Genç hücum oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz, 2026-2027 sezonu Transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir’e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Berk Kızıldemir'in adı; nisan ayının sonlarında Fenerbahçe ile anılmıştı. Çağrı Balta'nın ardından Sarı-Lacivertlilerin, Galatasaray altyapısından yapacağı ikinci transfer olması nedeniyle çok konuşulsa da taraflar anlaşmaya varamamıştı.