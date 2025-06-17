Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Ddemirbay, Eyüpspor yolunda... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile gelecek sezon planlaması hakkında bir görüşme gerçekleştiren Kerem Demirbay, ayrılık kararı aldı.
Kerem Demirbay'a talip olan Eyüpspor, tecrübeli futbolcu ve Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştı. Samsunspor'un da talip olduğu Kerem Demirbay, İstanbul'da yaşamak istediği için Eyüpspor'da karar kıldığı öğrenildi.
Transferin kısa zamanda resmen açıklanması bekleniyor.
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 maçta 1006 dakika forma şansı bulan Kerem Demirbay, 3 asiste imza atmıştı.