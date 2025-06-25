UEFA Şampiyonlar Ligi’nde etkileyici bir performans sergilemesine rağmen turnuvaya katılım hakkı elde edemeyen Aston Villa’nın yıldızları, Avrupa devlerinin radarına girmeye başladı. Bu kulüplerden biri de Galatasaray oldu.

ASLAN’DAN 27 MİLYON EUROLUK TEKLİF PLANI

Footmercato'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi Aston Villa ile hem Arjantinli kaleci Emiliano Martinez hem de Fransız sol bek Lucas Digne için temasa geçti. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncu için toplamda 26-27 milyon Euro civarında bir teklif sunmayı planlıyor.

ASTON VILLA GABRIEL SARA’YI İSTİYOR

Bu temaslar sürerken, Aston Villa da transferde boş durmuyor. İngiliz temsilcisi, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara’yı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarında. Ancak kulüpler arasında bir takas gündemde değil. Her iki taraf da bu transferleri tamamen ayrı değerlendirmeye hazırlanıyor.

DIGNE KALMAK İSTİYOR, MARTINEZ'E TALİP ÇOK

Lucas Digne’in adı daha önce Atlético Madrid ile anılsa da, Unai Emery’nin takımında önemli bir yere sahip olan tecrübeli sol bekin yaz döneminde kulüpten ayrılmak gibi bir planı bulunmuyor. Öte yandan Dibu Martinez’in ismi Manchester United başta olmak üzere birçok kulüple anılmıştı.