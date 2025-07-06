Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin boşluğunu Roma'nın yıldızı ile doldurmak için harekete geçti.

TEMAS KURULDU

İtalya basınından La Repubblica'nın haberine göre Galatasaray, Roma forması giyen kaleci Mile Svilar için temasa geçti. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı file bekçisine 6 milyon Euro yıllık ücret ödeyebileceğini iletti. Haberin detayında Galatasaray'ın şu an için Roma ile resmi bir temas kurmadığı da ifade edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, kulüp ile değil oyuncu ve menajeri ile temas kurduğu aktarıldı.

ROMA'NIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç kalecinin performansı Serie A'ya damga vurmuştu. Roma'nın da oyuncuyu takımda tutmak istediği ifade edildi. Galatasaray'ın sunduğu yüksek maaş teklifi, Svilar'ın kararını etkileyebilecek nitelikte görüldüğü aktarıldı.

Roma'nın olası bir satış durumunda ise bonservis konusunda Galatasaray'a kolaylık sağlaması beklenmiyor.