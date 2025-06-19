G.Saray kaleci arayışlarına devam ediyor. İlk hedef Andre ter Stegen için Barcelona’nın kapısı çalındı. Yıllık 12 milyon Euro kazanan, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alman file bekçisinin maaşının yarı yarıya ödenmesi karşılığında kiralama teklifi yapıldı.
İspanyol ekibi, Espanyol’un 23 yaşındaki kalecisi Joan Garcia’yı 25 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna kattı. Szczesny, Penal, Garcia’dan sonra 4. kaleci konumuna düşen Ter Stegen’in, Cimbom’a kiralan- masına sıcak bakılıyor.