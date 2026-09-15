Süper Lig'de hafta hafta maç programları açıklandı ve derbi haftaları belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir.
İLK YARIDAKİ DİĞER DERBİ TARİHLERİ
19 Ekim Pazartesi 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
30 Kasım Pazartesi 21:00
Beşiktaş - Galatasaray
13 Aralık Pazar 19:00
Fenerbahçe - Trabzonspor