Hollanda basınından Voetbal International’ın haberine göre; Ajax ile NEC Nijmegen kulüpleri Ahmetcan Kaplan'ın bonservis devri konusunda el sıkıştı. İki kulüp arasında yürütülen görüşmelerin ardından tarafların tüm detaylarda anlaşma sağladığı ve transferin resmiyet kazanma aşamasına geldiği belirtildi. NEC Nijmegen'in bu imza için Ajax kulübüne 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

2030'A DEK ANLAŞMAYA VARDILAR

Süper Lig’e dönüş ihtimali uzun süre gündemi meşgul eden ancak kariyerine Hollanda'da devam etme kararı alan genç stoper, yeni kulübüyle uzun vadeli bir anlaşmaya imza atacak. Savunma hattındaki başarılı oyunuyla dikkat çeken milli futbolcunun, kendisini 2030 yılına kadar NEC Nijmegen renklerine bağlayacak olan sözleşmeyi kısa süre içerisinde imzalaması bekleniyor.