Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park'ta karşılaştı.

Maçın 13. Dakikasında Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Kocaelispor kalecisi Serhat'ın sektirdiği top sonrası Galatasaray, Deniz Gül ile golü buldu.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi için monitöre gitti. İncelemenin ardından kaleci Serhat Öztaşdelen'e yapılan müdahalenin faul olduğuna karar verdi ve Deniz Gül'ün golünü iptal etti. İptal kararının ardından Okan Buruk hakeme tepki gösterdi.

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