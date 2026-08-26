Yaz transfer döneminde kanat hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'ın radarına giren Ismaila Sarr'ın sağlık durumuyla ilgili kulübünden resmi bilgilendirme yapıldı. Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, cuma günü oynanacak kritik Manchester City maçı öncesinde Senegalli futbolcunun durumu hakkında konuştu.

Sage, tecrübeli kanat oyuncusunun bireysel çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ismaila Sarr'ın sakatlığı devam ediyor ve cuma günkü Manchester City müsabakasında oynama şansı bulunmuyor. Şu an takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor; onu bir an önce hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Açıkçası sahalara daha hızlı döneceğini tahmin etmiştim fakat biliyorsunuz ki ben sağlık heyetinin bir parçası değilim. En kısa sürede aramıza katılmasını bekliyoruz."

LIVERPOOL'A RET GELDİ

İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Senegalli yıldız için sadece Galatasaray değil, Premier Lig devi Liverpool da nabız yokladı. Ancak Crystal Palace yönetiminin, kadronun kilit isimleri arasında gördüğü Sarr için Liverpool'dan gelen resmi teklifi doğrudan reddettiği öne sürüldü.

İngiliz ekibinin kapıyı kapalı tutmasına rağmen sarı-kırmızılı idarecilerin oyuncuyu ikna etme ve transferi bitirme yönündeki girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.