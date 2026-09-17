La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, sahasında Racing'i 7-2 yendi. Katalan ekibinin gollerini Cancelo, Raphinha (2'si penaltı 3 gol), Villalibre (k.k.), Jesus ve Yamal kaydetti. Racing'in sayıları ise Gueye ve Zabiri'den geldi.
LA LIGA'DA 28; DEVLER LİGİ'NDE 5 GOL
La Liga'nın 6. haftasını 6 galibiyetle tamamlayan Barcelona, bu maçlarda rakip fileleri toplam 28 kez havalandırmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Hollanda devi Feyenoord'u ise 5-1 yenerek 7 resmi maç toplamında 33 gole (resmi maç başına 4.7 gol) ulaştı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında, 13 Ekim TSİ 22.00'da Barcelona'yı konuk edecek.