Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao, futbola adım attığı Sporting'e bu kez rakip olarak sahaya çıkacak. Portekiz ekibinden olaylı biçimde ayrılan yıldız futbolcu, uzun bir aranın ardından Jose Alvalade'de yeniden boy gösterecek.

afael Leao'nun Sporting'den ayrılışı Portekiz ekibiyle arasında uzun süre devam eden bir gerilime neden olmuştu. Yıldız futbolcunun ayrılık sürecinin ardından tazminat ödemek zorunda kalması da o dönemde oldukça konuşulmuştu.

SAHAYA ÇIKAR ÇIKMAZ...

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Leao'nun Jose Alvalade'ye dönüşünde taraftarlar oyuncuya büyük tepki gösterecek.

Sporting taraftarlarının Rafael Leao için planladığı protesto şu şekilde:

- Isınmaya çıktığı anda ıslıklanacak.

- İsmi anons edildiğinde tribünlerden tepki yükselecek.

- Maç boyunca top her ayağına geldiğinde ıslıklanacak.

- Korner veya taç kullanmak için tribünlere yaklaştığında protestonun şiddeti artacak.

- Maç sonunda da Leao’ya yönelik tepkilerin sürmesi bekleniyor.