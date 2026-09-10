Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi macerasına mağlubiyetle başladığı Sporting karşılaşması, Trabzonspor’a milyonlarca Euro kazandırdı. Sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Uğurcan Çakır’ın Devler Ligi’nde forma giymesiyle transfer sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Portekiz’de Sporting’e konuk olan Galatasaray, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar turnuvaya istediği başlangıcı yapamazken karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır’ın transfer sözleşmesine ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
TRABZONSPOR’A 2.5 MİLYON EURO BONUS
Galatasaray’ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 2026/27 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde forma giyerek transfer anlaşmasında bulunan başarı bonusunun devreye girmesini sağladı.
Milli kalecinin Devler Ligi’nde süre almasının ardından Galatasaray’ın, Uğurcan Çakır’ın eski kulübü Trabzonspor’a 2.5 milyon Euro bonus ödemesi yapacağı belirtildi.
Böylece Uğurcan’ın Sporting karşısında sahaya çıkması, Trabzonspor’un kasasına önemli bir ek gelir girmesini sağladı.
SPORTING KARŞISINDA 2 KURTARIŞ
Sporting karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Uğurcan Çakır, mücadele boyunca 2 başarılı kurtarış yaptı. Milli kaleci, Portekiz temsilcisinin bulduğu 3 gole ise engel olamadı.
Galatasaray, Sporting karşısında aldığı 3-1’lik yenilgiyle Şampiyonlar Ligi’nin 2026/27 sezonuna puansız başladı.