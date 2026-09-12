Süper Lig’de haftaya lider giren Galatasaray, Şampiyon- lar Ligi’ndeki Sporting yenilgisinin izlerini Kocaelispor karşısında silmek istiyor. Bugün saat 20.00’de Rams Park’ta oynanacak mücadelede hedef hem yeniden kazanmak hem de zirvedeki koltuğu korumak.

Aslan’da sakatlıkları devam eden Osimhen, Lemina, Singo ve Günay forma giyemeyecek. İleri uçta ise Deniz Gül’ün görev yapması bekleniyor. Kocaelispor da geçen sezon iki maçta da kaybetmediği (1 G, 1B) Galatasaray’dan puan ya da puanlar alarak evine dönmeyi hedefliyor.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında rakiplerine geçit vermiyor. Rams Park’taki son yenilgisini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 37 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Aslan bu süreçte 29 galibiyet, 8 beraberlik aldı