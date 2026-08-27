Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray, kadrosuna üç önemli takviye yapmak adına gaza bastı.

beIN SPORTS'un geçtiği habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, Milan'ın dünyaca ünlü Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao ile yapılan görüşmelerde el sıkışma aşamasına geldi. İtalyan kulübüyle sürdürülen pazarlıklarda da son detayların konuşulduğu ve transferin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

FORVETE MİLLİ GOLCÜ

Hücum bölgesine alternatifli bir kadro derinliği kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, rotasını Portekiz'e çevirdi. Galatasaray, Porto forması giyen genç milli forvet Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için resmi girişimlerini hızlandırdı. Yönetimin, yetenekli santrforun transferini kısa sürede sonuçlandırmak amacıyla temaslarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

STOPERE ESKİ FENERBAHÇELİ

Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, stoper bölgesi için de çözümü milli oyuncuda buldu. Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de görev yapan genç savunmacı Yusuf Akçiçek'i transfer listesinin ilk sırasına aldı. Sarı-kırmızılı kurmayların, 20 yaşındaki stoperi kadroya dahil etmek adına kiralama seçeneği üzerinde durduğu ve Al-Hilal kulübüyle görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

İddialara göre Leao'nun ardından iki milli futbolcuyla görüşmelerini sıklaştıran Galatasaray, oyuncularla maaş dahil tüm konularda anlaşma sağladı. Kulüpler arasındaki temasların ise sürdüğü aktarıldı...