Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, sarı-kırmızılı erkek basketbol takımının, hayata geçirilmesi planlanan NBA Europe organizasyonunda yer alacağına inandığını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonunda (TBF) uzun yıllar yöneticilik yapan, mayıs ayı sonunda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda basketboldan sorumlu yönetici olarak göreve getirilen Mecit Mert Çetinkaya, AA muhabirine basketbol şubesiyle ilgili açıklamalarda bulundu

NBA Europe'un çok önemli bir turnuva olacağına değinen Çetinkaya, "NBA Europe, önümüzdeki sene başlanması planlanan bir proje ve Galatasaray bu projenin en büyük adaylarından biri. Hatta şu an bence tek adayı. Bundan önceki yönetimde Sayın Can Natan'ın olağanüstü çabasıyla bir yere getirdiği bir pozisyondayız. Onlara gerekli sunumları yaptık ve kabul gördük. Şu an sadece iş planı hakkında bazı müzakereler var. Maddi konularda anlaşmaya çalışıyoruz. Basketbol AŞ'nin kurulması gerekiyor. Şirketin hisselerinin bazı fonlar tarafından alınması, bizim NBA'den hisse almamız gerekiyor. Bunun tamamen netleşmesi için biraz daha süre var. Galatasaray'ın NBA Avrupa'ya katılması basketbolda çağ atlaması, bambaşka bir evreye geçmesi demek. Tüm mücadelemiz de bundan sonra bununla ilgili olacak. Eğer bu işin matematiğini de uydurabilirsek umarım önümüzdeki sene Galatasaray NBA Avrupa'da yer alan ilk Türk takımı olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın başlattığı tesisleşme hamlesine vurgu yapan Mecit Mert Çetinkaya, "Aslantepe projesi gerçekten çok büyük. Başkanımızın dediği gibi Galatasaray'a çağ atlatacak bir proje. Oraya çok büyük bir yatırım yapıyoruz. Aslantepe, sadece basketbol için değil, tüm amatör branşlar için inanılmaz fayda sağlayacak. Orada voleybol, atletizm, sutopu, yüzme ve diğer bütün branşlarla ilgili çok büyük bir tesisleşme var. Uzun bir süreç olacak. Yaklaşık 3 sene sürecek gibi gözüküyor ama çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Başkanımızın önderliğinde bütün finansmanı organize edilmiş durumda. İnşaata da başladık. İlk etapta basketbol salonunun bitirilmesi planlanıyor. Hem NBA Europe'a girmemiz hem de Aslantepe projesindeki basketbol salonumuzun bitirilmesiyle Galatasaray'da başta basketbol olmak üzere diğer bütün amatör branşlar çok hızlı bir şekilde gelişecektir." diye konuştu.