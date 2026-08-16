İngiliz basınında TEAMtalk’un haberine göre; Crystal Palace, üç yıl önce takımdan ayrılan eski yıldızı Wilfried Zaha’yı yeniden renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.

Son olarak MLS ekibi Charlotte FC forması giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki hücum oyuncusunun, bir süredir Crystal Palace'ın Copers Cope antrenman tesislerinde kişisel antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Eski kulübüne dönmeye son derece istekli olan Fildişili milli futbolcunun, bu transferin gerçekleşmesi adına finansal konularda da gerekli kolaylığı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

KULÜBÜN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN

Söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda Selhurst Park tribünlerinde büyük bir heyecan yaşanması bekleniyor. Crystal Palace altyapısından yetişen ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Zaha, iki farklı dönemde terlettiği "Eagles" (Kartallar) formasıyla unutulmaz bir performansa imza atmıştı.