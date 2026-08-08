Galatasaray özel maçta İspanya'nın güçlü takımlarından Villarreal ile RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadeleye ise sarı-kırmızılı taraftarlar damga vurdu. Yönetimin transferde sessiz kalmasına tepki gösteren taraftarlar, isyan etti. Galatasaray taraftarı, ‘Dursun Özbek transfer nerede’ ve ‘Sabrımız taşıyor transfer nerede’ tezahüratı yaptı.

Taraftarlar geçtiğimiz hafta oynanan Rennes maçında da tepkisini ortaya koymuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmaya ise yine ilgi göstermedi. RAMS Park'ta üst tribünler taraftara açılmadı, yaklaşık 8-9 bin sarı-kırmızılı taraftar karşılamaya yerinden izledi.

SON HAZIRLIK MAÇI

Ayrıca Galatasaray, bu maçla birlikte hazırlık maçlarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park’ta 14 Ağustos Cuma günü, Çorum FK karşısında Süper Lig’de sezonunun ilk maçına çıkacak.