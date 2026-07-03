Mauro Icardi, Galatasaray'da unutulmazlar arasına adını yazdırdı. Attığı kritik goller, özellikle derbi performansları ve şampiyonluk katkılarıyla taraftarın gönlünde taht kurdu. Gol kralı oldu, Galatasaray'ın üst üste şampiyonluklarında büyük rol oynadı. Ama bütün efsaneler gibi Icardi'nin de dönemi kapandı. Galatasaray'da artık yeni bir lider ve 9 numara var: Victor Osimhen.

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Icardi'nin liderlik misyonunu ve 9 numarasını gelecek sezon Nijeryalı golcü taşıyacak. Yönetimin Victor Osimhen'i motive etmek ve ödüllendirmek adına bu adımı attığı bildirildi. Yıldız oyuncuyu daha fazla gol pozisyonuna sokmak ve hücumda daha etkili kılmak için transferde de Osimhen'e uygun takviyeler yapılması planlanıyor.