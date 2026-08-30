Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'nun transferini tamamlayarak yaz döneminde en büyük hamleyi yaptı. 27 yaşındaki Portekizli yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılıların, Leao transferinin ardından odağı orta saha transferine kaydı. Yönetim, Milan'da forma giyen Youssouf Fofana'yı da kadroya katmayı hedefliyor.

Ancak bu transferde sarı-kırmızılılara üç rakip çıktı. La Gazzetta dello Sport'a göre Real Betis, Lyon ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'yla oynayacak Lille, Fofana için güreşiyor.

27 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon teknik direktör Ruben Amorim'den henüz fırsat bulamadı. Fofana'nın Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Calcio Mercato ise Galatasaray, Youssouf Fofana'ya yıllık 5.5 milyon maaş teklif ettiği iddia etti.