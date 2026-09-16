Galatasaray Kulübü, Zade Vital ile erkek basketbol takımının forma ve şort yanı sponsorluğu için anlaşma imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ile Zade Vital Genel Müdürü Hakan Keleş katıldı.

Anlaşma kapsamında Zade Vital, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2026-27 sezonunda forma ve şort yanı sponsoru olarak yer alacak.

NBA AVRUPA PROJESİ

Törende konuşan Mecit Mert Çetinkaya, Galatasaray'ın kendi alanlarında öncü markalarla sponsorluk anlaşmaları imzalamaya devam ettiğini söyledi.

Çetinkaya, "Zade Vital de bizim basketbol şubemiz gibi bir atılım içerisinde. Umarım bu sponsorluklar devam eder. Sponsorlarımızla beraber yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray'ın NBA Avrupa projesiyle ilgili de konuşan Çetinkaya, "Bir belirsizlik var ama kesinlikle bu proje önümüzdeki sene başlayacak. Yüzde 80 ihtimalle bu proje olacak. Galatasaray, NBA Avrupa'nın en güçlü adaylarından biri. Anlaşma olacak gibi gözüküyor. Süreci diğer yönetici arkadaşlarımız takip ediyor. Eylül veya ekim ayı içerisinde artık bu iş sonuçlanmış olur." ifadelerini kullandı.

HEDEF DÖRTLÜ FİNAL

Çetinkaya, basketbol takımının hedeflerinin Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finale kalmak ve kupayı kazanmak olduğunu belirtti.

Bu hedef doğrultusunda oyuncu transferleri için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Çetinkaya, "Bu oyuncuları getirebilmemiz için bütçemizi artırmamız gerekiyor. Sponsorlarımızın desteğiyle bunu yapıyoruz. Başkanımız da bize destek veriyor." dedi.

Çetinkaya, bu sezon iki kupa hedeflediklerini belirterek, "Bunlardan bir tanesi Türkiye Kupası olabilir. Basketbol Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanmak istiyoruz. Mücadeleci ve savaşan bir takım olacağız." diye konuştu.