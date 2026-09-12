Juan Mata, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. İspanyol orta saha oyuncusu, son olarak forma giydiği Melbourne Victory'deki geleceğine ilişkin yaptığı veda mesajıyla futbola vedalaştı.

'FUTBOLA YENİDEN AŞIK OLDUM'

Mata, Eylül 2025'te hissedarı olduğu Melbourne Victory'de geride kalan sezonda 25 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.

Veda açıklamasında Mata, "Geçen sezon elde ettiğimiz her başarıdan ve her dakikasından büyük keyif aldım. Böylesine özel bir yerde, evim diyebileceğim muhteşem bir şehirde futbola yeniden aşık oldum. Beni bu kadar sıcak karşıladıkları, cömertçe destekledikleri, bu harika kulüp ve her gün desteğini hissettiğim muhteşem taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmama izin verdikleri için takım arkadaşlarıma, personele ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Şimdi önümüzdeki bölümler için heyecanlıyım, birlikte Avustralya futbolunun geleceğine inanıyoruz ve Melbourne Victory oyuncularının ve taraftarlarının yeni nesline ilham veriyoruz" dedi.

Kariyerine Valencia'da başlayan Mata; Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe ve Western Sydney Wanderers gibi takımlarda da forma giydi.