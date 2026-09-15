Almanya Milli Takımı'nın başına Jürgen Klopp'nın geçmesi, Galatasaray'da forma giyen Leroy Sane'nin Milli Takım kariyerini zora soktu.
Klopp, Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde geniş bir kadro açıklamayı planlıyorken Sane'ye şans vermeyeceği öğrenildi. BILD gazetesinin haberine göre, Klopp'nun teknik direktörlüğü sırasında Sane'nin tekrar milli formayı giyme ihtimali oldukça düşük görülüyor.
Deneyimli futbolcu, Almanya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 74 maçta sahaya çıktı ve 16 gol kaydetti.