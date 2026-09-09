UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray U19, Sporting U19 ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda yıkıldı. UZATMALARDA YIKILDIK Galatasaray'nın gollerini 50. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu ve 55. dakikada Arda Tagay kaydetti. Sporting U19, maçın son dakikalarda dönüş yapıp dengeyi sağladı. Ferreira 90+4 ve Coxi 90+9. dakikalarda golleri bularak maçı 2-2'ye getirdi. Maçın kritik anlarından biri de 74. dakikada yaşandı. Galatasaray'dan Cihan Akgün kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından her iki takım da gruba 1 puanla başladı.

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