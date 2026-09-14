Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Trabzonspor maçı kadrosunda yer alabileceği iddia edildi.
Osimhen, Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanmıştı. Taraftarlar, yıldız futbolcunun tekrar formasına kavuşacağı günü iple çekerken sıcak bir gelişme yaşandı.
HAFTA İÇİ İDMANLARA ÇIKACAK
Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in yoğun tedavi süreci sonrası Trabzonspor maçının kadrosuna alınma ihtimali doğdu. TRT Spor'a göre sağlık ekibinden gelecek raporlara göre yıldız golcünün hafta içinde idmanlara çıkabileceği açıklandı.