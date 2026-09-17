Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, PSG'nin yeniden gündemine girdi. Fransız basınına göre Paris Saint-Germain, geçtiğimiz yaz döneminde transferini gerçekleştiremediği golcüyü takip etmeye devam ediyor.

Fransız spor gazetesi Sport'ta yer alan habere göre, PSG uzun süredir transfer listesinde tuttuğu 27 yaşındaki santrfordan vazgeçmedi. Paris ekibinin, Osimhen için yeniden devreye girebileceği belirtilirken, bu hamlenin PSG'nin hücum hattındaki gelişmelere bağlı olacağı ifade edildi.

PSG'DE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Haberde, PSG'nin yaz transfer döneminde hücum hattında yaşanabilecek bir ayrılık durumunda Osimhen'e yönelmek için yeni girişimlerde bulunabileceği aktarıldı.

Galatasaray cephesinde ise Osimhen'in transferi konusunda şu an için somut bir gelişme bulunmuyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Nijeryalı yıldızı göndermeye sıcak bakmadığı bildirildi.

Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.