2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan maçta sakatlık geçiren Galatasaraylı Wilfried Singo için Fildişi Sahili'nden açıklama yapıldı. Singo’ya yapılan tetkiklerin sonuçlarının olumlu olduğunu açıkladı:

İşte o açıklama:

"2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo, 22 Haziran Pazartesi günü ek sağlık kontrollerinden geçti.

Bu kontrollerin sonuçları olumlu çıktı. Milli takım sağlık ekibine göre Fildişili savunmacı, en iyi şekilde iyileşmesi için birkaç gün dinlenecek ve tedavi görecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ile Fildişi Sahili Milli Takımı'nın tüm teknik ekibi, kendisine acil şifalar dilerken sağlık durumundaki gelişmeleri yakından takip edecek."