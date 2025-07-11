Bir dönem Real Madrid ve Tottenham formalarıyla dünya futboluna damga vuran Gareth Bale, sahibi olduğu yatırım grubuyla İngiltere League One’da mücadele eden Cardiff City’yi satın almak için yeni bir teklif sunduğunu açıkladı. Bale, kulübü Premier Lig'e döndürmek için doğru kişi olduğunu düşünüyor.

'BU TEKLİF OLDUKÇA ADİL'

Front Office Sports Today adlı programa konuşan 35 yaşındaki Galli eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir teklif verdik. Bize göre bu teklif çok iyi ve adil, hatta fazlasıyla adil. Mevcut sahiplerin bunu ciddiye almalarını ve kabul etmelerini umuyoruz. Cardiff’i olması gereken yere taşımak istiyoruz.”

ÖZEL BİR TUTKUSU VAR

Bale’e yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, eski yıldız oyuncu bu sürecin sadece vitrin yüzü değil, aktif ve etkili bir parçası olacak. Kaynaklar, Bale’in Cardiff City için özel bir tutkusu olduğunu ve bu işe tüm kalbiyle bağlı olduğunu ifade etti:

“Gareth Bale bu projede sembolik bir figür değil, aktif bir yönetici olacak. Başka bir kulüp düşünmüyor, sadece Cardiff. Bu kulüp için doğru zaman şimdi.”

SATIŞ KARARI KULÜBÜN SAHİBİNE BAĞLI

Cardiff City’nin şu anki sahibi Vincent Tan, kulübün kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor. Ancak satış kararı Tan’a ait ve Bale cephesi, eğer Tan satmayı kabul ederse, kulüp için en doğru ismin Gareth Bale olduğunu savunuyor:

“Eğer satış gerçekleşirse, kulübü doğru bir şekilde yönetecek en iyi kişi Gareth’tır. Bu işe sadece ticari bir gözle bakmıyor, kulüp için gerçek bir vizyonu var.”

Premier Lig geçmişi olan Cardiff City, son yıllarda istikrarsız bir görüntü sergiliyor ve şu anda İngiltere 3. Ligi’nde (League One) yer alıyor. Gareth Bale, kulübe yeniden “can suyu” olmak istiyor. Hedefi, kulübü yeniden yapılandırmak ve taraftarla bütünleşen güçlü bir kimlik kazandırmak.