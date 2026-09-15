Bolivya Ligi'nde yaşanan şike skandalı gündeme bomba gibi düştü.

Always Ready karşısında Guabira'nın 6-0 kaybettiği maçta 35 dakikada 3 gol yiyen kaleci Manuel Ferrel'in karşılaşma öncesinde ailesi ve canı ile tehdit edildiğini itiraf etti. Kaleci Manuel Ferrel, 3 gol yemesine izin vermezse ailesine ölüm tehdidi aldığını söyledi. 35 dakikada 3 gol yedi ve oyundan çıkmayı talep etti.

Müsabakanın ardından kameralar karşısına geçen Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez gözyaşlarını tutamayarak, "Futbolu kirlettiler. Futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Manuel Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler" ifadelerini kullandı. Durumu sahadayken öğrendiklerini belirten Leandro Eguez , sorumluların hapis cezası alması için çağrıda bulundu.

SKANDALLAR BİTMİYOR

Bolivya futbolunda daha önce de skandallar yaşanmıştı. Club Aurora'da forma giyen bir futbolcunun ölen kardeşinin kimliğini çalarak milli takıma kadar yükseldiği ortaya çıkmış; bu suçun ardından futbolcuya 2 yıl men, kulübe 33 puan silme ve yöneticilere 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda da şike gerekçesi ile Bolivya Ligi'nde bitime 9 hafta kala 24 haftada oynanan tüm maçlar iptal edilmişti.