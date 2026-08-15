Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başladı. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Osman Gökhan Bilir yapıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 FENERBAHÇE (İlk yarı oynanıyor) CANLI
13' GOLLL Fenerbahçe karşılaşamada öne geçti. Sol kanattan içeriye çevrilen topta Talisca, topu ağlara gönderdi: 0-1.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Karşılaşmanın ilk 11’leri:
Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Ensar, Tongya, Traore, Koita
Fenerbahçe: Tarık, Levent, Ake, Skriniar, Mert, İsmail, Guendouzi, Oğuz, İrfan Can, Asensio, Talisca
LYON MAÇI ÖNCESİ KRİTİK VİRAJ
Şampiyonlar Ligi elemelerinde iyi bir performans ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, Ankara'da kazanarak Süper Lig'e 3 puanla başlamak istiyor. Fenerbahçe, 18 Ağustos Salı günü Devler Ligi play-off turunda Kadıköy’de Fransız ekibi Lyon’la karşılaşacak. İsmail Kartal ve öğrencileri kritik mücadele öncesi hata yapmak istemiyor.