Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda şüpheli hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarınca soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

NELER YAŞANDI?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma oynanırken tepki çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Küçük bir taraftarının Fenerbahçe forma giymesine bazı Gençlerbirliği taraftarları tepki gösterdi. Yaşananların ardından çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası, "Oradaki polisimize çok teşekkür ederim bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan üzerine polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi" şeklinde bir paylaşım yaptı. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.