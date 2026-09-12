Beşiktaş'n Çorum FK maçında tribünde görüntülenen ve sosyal medyada "Beşiktaşlı Teyze" olarak anılan Nermin Yıldız Topaloğlu, Dusan Vlahovic'le karşılaştı.
Sırp golcü, Çorum FK maçında attığı gol sonrası taraftarlarla kucaklaşırken, Topaloğlu'nun görüntüsü gündeme oturmuştu.
DEVRE ARASINDA HATIRA FOTOĞRAFI
Beşiktaş'n Erzurumspor FK ile oynadığı maçın devre arasında Vlahovic, Topaloğlu'yla bir araya geldi. Buluşmaya Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Futbol Direktörü Önder Özen de katıldı.