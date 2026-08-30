Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olan Göztepe, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen’in yönetimi için bir paylaşım daha yaptı.

Verilen hakem kararlarına tepki gösteren İzmir ekibi, "Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park!" ifadelerini kullandı.

İzmir ekibi, bitiş düdüğünün ardından da bir paylaşım yaparak "Her sene aynı komedi! Mehmet Türkmen şirin hakem!" ifadelerine yer vererek mücadelenin hakemine sitem etmişti.

Göztepe'nin paylaşımları şu şekilde: