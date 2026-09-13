Lig öncesi kadrosunda geniş çaplı revizyona giden İzmir temsilcisi, 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 2 puan toplayabildi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan ve kalesinde gördüğü 3 gole 3 golle karşılık veren Göztepe, ilk iç saha maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar 3. haftada deplasmanda son şampiyon Galatasaray'a 3-2 yenildi.

İÇ SAHADA SIFIR ÇEKTİ

Savunma hattındaki oyuncuların sakatlıkları nedeniyle sorunlar yaşayan İzmir temsilcisi, 4. haftada sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde 4 gol gören sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Göztepe ligin 5. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı, Antalya deplasmanında da aradığı galibiyeti bulamadı. Karşılaşmadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan takım 5 hafta sonunda hanesine yalnızca 2 puan yazdırabildi.

GALİBİYETSİZ TEK TAKIM

Ligde 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Göztepe, ligde galibiyeti bulunmayan tek ekip oldu.

Yaz transfer döneminde kadrosunu 9 futbolcuyla güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinden beklediği verimi alamadı.

İlk 4 haftada kaleyi koruyan Luka Gugeshashvili, Gaziantep FK maçının ilk 45 dakikasında 4 gol görmesinin ardından oyundan alındı. Karşılaşma esnasında taraftarlarla gerginlik yaşayan Gürcü kaleci, maç sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Yeni transferlerden Gambiyalı savunma oyuncusu Noah Sonko Sundberg ise sezon öncesinde Trabzonspor ile yapılan özel müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle lig maçlarında forma giyemedi.

Hücum oyuncularından Armstrong ile Henrique ve sol bek Akonnor daha çok süre alırken diğer yeni transferler çoğunlukla karşılaşmaların ikinci yarısında hamle oyuncusu olarak tercih edildi.