Fransa'da doğan ve Fransa Milli Takımı’nı seçen Fas kökenli futbolcu Mattéo Guendouzi'nin, Lyon deplasmanında yaptığı 'JUL' işareti ve “Allez l’OM”(Yaşa Marsilya) tezahüratı gündem oldu.

Guendouzi, 2021-2023 yılları arasında Olympique Marsilya formasını giydi. 'Marsilya taraftarı olduğumu hiçbir zaman gizlemedim' diyen Fransız oyuncu, Lyon'da oynanan karşılaşma öncesinde ısınırken yoğun şekilde protesto edildi.

'Anneme ve aileme küfür edildi' diyen Guendouzi maç sonrası "Allez l’OM"(Yaşa Marsilya) diye bağırarak Marsilya ile özdeşleşen JUL işaretini yaptı.

Maçın arından futbolseverler Lyon tribünlerini kızdıran Guendouzi'nin yaptığı işaretin ne anlama geldiğini merak etti.

JUL işareti, Marsilya doğumlu ünlü Fransız rapçi Julien Mari’nin sahne adı JUL’den geliyor.

Ellerle yapılan hareket, J-U-L harflerini sembolize ediyor. Zaman içerisinde rapçinin imzası olmaktan çıkarak Marsilya aidiyetini temsil eden bir işarete dönüşen hareket, futbolcular arasında da kullanılıyor.

Riyad Mahrez, Raheem Sterling ve Lamine Yamal gibi futbolcuların da bu hareketi yaptığı biliniyor.

'MARSİLYA KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ'

Guendouzi’nin Lyon deplasmanında bu hareketi yapması, arkasından da “Allez l’OM” diye bağırması nedeniyle sıradan bir rapçi selamı olarak değerlendirilmedi. Hareketin, Lyon tribünlerinin önünde Marsilya kimliğine yapılan açık bir gönderme olduğu yorumları yapıldı.

Marsilya, futbol kulübünün ötesinde şehir kültürü, banliyöler, rap müziği, Akdeniz kimliği ve güçlü yerel aidiyetle özdeşleşen bir sembol olarak görülüyor. Bu nedenle JUL hareketinin Lyon tribünlerinde provokatif bir anlam taşıdığı ifade ediliyor.