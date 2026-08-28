Süper Lig hakemlerinin son gerçekleştirilen haftalık online eğitim toplantısında sürpriz bir isim yer aldı. Dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor, ilk kez katıldığı toplantıda ligdeki tartışmalı pozisyonları mercek altına aldı.

Gazeteci Umut Eken'in haberine göre Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında Fidan Aliti'nin Leandro Trossard'a attığı tokat pozisyonunu değerlendiren Taylor, hakem heyetini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyon tamamen VAR’ın sorumluluğunda. VAR müdahalesi kesinlikle gerekliydi. Sahada kırmızı kart verilmesi gereken bir pozisyondu."

GÜNDOĞDU'YLA TERS DÜŞTÜ

İngiliz hakemin bu net tespiti, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun daha önce yaptığı açıklamayla tamamen çelişti. Gündoğdu, MHK iletişimcileri aracılığıyla basına yansıyan mesajında "Pozisyon yoruma açık, bu yüzden VAR müdahale etmedi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ŞANSALAN'A PENALTI ELEŞTİRİSİ

Eğitimde Trabzonspor - Başakşehir mücadelesindeki kritik bir pozisyon da masaya yatırıldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın kararını hatalı bulan Anthony Taylor, "Bu pozisyonda karar VAR’a bırakılmadan doğrudan sahada penaltı verilmeliydi" diyerek Şansalan'ı eleştirdi.

O POZİSYONLAR ES GEÇİLDİ

Haftalık eğitimde gündemi meşgul eden bazı kritik pozisyonların pas geçilmesi ise dikkat çekti. Beşiktaş'ın ağlara giden ancak iptal edilen golü ile Vlahovic'in ceza alanına girerken yerde kaldığı tartışmalı pozisyon toplantıda analize dahil edilmedi ve yorumlanmadı.