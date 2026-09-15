2026 FIFA Dünya Kupası’nda Norveç’i çeyrek finale taşıyan ve İngiltere’ye uzatmalarda 2-1 kaybedilen maçla turnuvaya veda eden Haaland, saha dışındaki beslenme alışkanlıklarıyla da büyük ilgi gördü. Norveç basınına konuşan bir anne, 6 yaşındaki oğlunun havuçları “Haaland şekeri” olarak adlandırdığını ve Dünya Kupası boyunca yıldız oyuncudan etkilendiğini anlattı.

Norveç’de havuç üreticileri, son dönemde yaşanan talep artışını doğrudan bir Haaland'ı sebep gösteriyor. Norveç Tarım Bakanlığı’nın ağustos başında yayımladığı haftalık raporda, satışlardaki bu yüksekliğin “Haaland etkisi” ile ilişkilendirildiği belirtildi.

Haaland’ın çocukluğunu tarım alanlarının çevresinde geçirdiğini, küçük yaşta yetiştirilen ürünlerin kalitesine dikkat etmeye başladığı öğrenilirken, yerli ürünlerin tercih edilmesi çağrısında bulundu. Norveç’de yetişen sebzelerin lezzet açısından farklı olduğunu vurguladı.

REKLAMDA DA TÜKETTİ

Haaland’ın etkisi sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadı. Norveç’in önemli sebze ve meyve dağıtım şirketlerinden Bama’nın reklam yüzü olan futbolcu, televizyon reklamında kamyon kullanırken havuç yerken görüntülendi. Bu kampanyanın çocukların sebze tüketimine ilgisi artırdığı ifade edildi.

Haaland’ın günlük beslenmesinde protein ve sebzeler önemli yer tutuyor. Tatlı veya atıştırmalık yerine sık sık havuç tüketen yıldız oyuncu, özellikle organik havuç tercih ediyor ve günün farklı saatlerinde bu sebzeyi yiyor. Bu alışkanlığı, özellikle çocuklar ve gençler arasında kısa sürede yayılmaya başladı.

Dünya Kupası sırasında Norveç Milli Takımı’nın futbolcuların alıştığı beslenme düzenini koruyabilmesi için turnuvaya yaklaşık 300 kilogram balık, 116 kilogram peynir ve 6 bin portakal götürdüğü de aktarıldı.

Uzmanlar, çocukluk döneminde edinilen beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda da devam edebildiğine dikkat çekiyor. Haaland’ın gençler üzerindeki popülerliğinin sağlıklı beslenme konusunda olumlu bir örneğe dönüşmesi, Norveç’de kamu kurumlarının da dikkatini çekmiş durumda.

Özellikle demet halinde satılan havuçlara olan talep, önceki yıllara göre ciddi şekilde yüksek. Yıldız futbolcunun etkisiyle sebze ve meyve tüketimindeki yükselişin devam etmesi halinde, “Haaland etkisi” Norveç’de yalnızca futbol sahalarıyla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.