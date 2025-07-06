Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Galatasaray’a kavuşmak üzere... Milli yıldız, büyük zaferler kazandığı Inter ile yollarını ayırıyor. Kulübünün yönetimiyle bir araya gelen Çalhanoğlu, transferi için izin aldı. Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde senelik 10 milyon Euro’luk maaş teklifini kabul eden milli futbolcu, kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray ve Interli yöneticiler, Hakan Çalhanoğlu için masaya oturdu.

TEK İSTEĞİ GALATASARAY

Inter, Hakan’ın bonservisi için 30-40 milyon Euro arasında bir teklif bekliyor. Sarı-kırmızılılar, transferi 15 milyon Euro’ya bitirmek için pazarlıklara başlarken, ödeme seçeneklerinde taksitli bir plan İtalyanlar’a sunuldu. Resmi görüşmelerin başlamasıyla Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transfer olma ihtimali arttı. Bu arada milli futbolcunun Türkiye’de tatil yaparken yakın çevresine “Tek isteğim Galatasaray formasına giymek” diye sözler sarfettiği sosyal medyada yer aldı.