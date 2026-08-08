Inter'de kariyerini sürdüren ve A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çizme basınının köklü gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a özel röportaj verdi. Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndan sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından ilk kez konuşan Çalhanoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

‘INTER’DE MUTLUYUM’

Çalhanoğlu, Inter'de mutlu olduğunu söylerken "Burada olmaktan mutluyum. Eşimle birlikte çok iyi uyum sağladığımız Milano'da ve Inter'de mutluyum. Çok sayıda arkadaşımız var, çocuklar okula gidiyor. Gelecek ise bana bağlı değil, kulübe bağlı." diye konuştu.

‘NEDEN SÜREKLİ GÜNDEM OLUYORUM’

Geleceği için henüz karar vermediğini ve Türkiye'de neden sık sık gündeme geldiğini anlamadığını söyleyen milli futbolcu, "Ben bir futbolcuyum ve futbol oynamaya odaklanıyorum. Ama beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum: 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz. Açıkçası ismimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım. Kulüp başkanlarıyla konuşup onlardan gelen başka oyuncularla ilgili sorulara veya tavsiyelere cevap vermem normal. Ancak transfer işlerini menajerim yürütüyor. Herhangi bir şüpheniz varsa ona sorabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

‘TFF BAŞKANI OLARAK GÖRÜYORUM’

Futbol kariyerini noktaladıktan sonraki dönem için de açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Henüz karar vermedim. Kesinlikle teknik direktör olmayacağım. Belki menajer ya da sportif direktör olurum. Ama kendimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak da görebiliyorum." dedi.