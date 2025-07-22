İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, transfer gündemi ile ilgili açıklama yaptı.

Gordon Stipic-Wipfler, TRT Spor'a verdiği röportajda, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile şunları söyledi:

"Hakan'ın transferi konusunda adı çıkan kulüpler ile ilgili bir görüşme ve pazarlık yapılmadı. İddiaların hiçbir dayanağı yok. Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir görüşme yapmadık. Hakan gelecek sezon Inter forması giyecek. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de forma giymekten ve Milli Takım'ın kaptanı olmaktan çok memnun...

Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan'ın çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var.

Hakan tatildeyken çok sayıda telefon görüşmesi oldu. Çok sayıda haber çıkıyor. Bunlar olabilir ama bu tür süreçler karar vericiler arasında düzgün bir şekilde ilerlemeli. Inter'den ayrılma gibi bir hedefimiz yok. Inter'de çok mutlu."