Inter'nin Roma ile oynayacağı önemli maç öncesinde Hakan Çalhanoğlu'nun durumu netleşti. İtalyan kulübü, çalışkanın sağlık raporu açıkladı. Inter'den yapılan yazılı açıklamada, futbolcunun sabah saatlerinde Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta detaylı sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma yaşadığı saptandı.

Çalhanoğlu, Udinese ile olan maçta sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamamıştı. Çalhanoğlu, Roma maçında da forma giyemeyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek" notu düşüldü.

MİLLİ MAÇLARI KAÇIRABİLİR

Çalhanoğlu'nun sakatlığının boyutu ve sahalara ne zaman döneceği henüz netlik kazanmazken, yıldız futbolcunun önünde kritik bir milli takım programı bulunuyor. A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile karşı karşıya gelecek.