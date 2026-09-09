Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik derbide görev alan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan üst düzey bir görev verildi. Deneyimli hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kapsamında Hollanda temsilcisi PSV ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan mücadeleyi yönetecek. 10 Eylül Perşembe günü oynanacak zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Cihan Aydın saha kenarında yer alacak.

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