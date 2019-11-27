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Atelier Rebul’un İstinyepark mağazası açıldı
Atelier Rebul’un İstinyepark mağazası açıldı
Eczacılık geleneğinden doğan, 124 yıllık mirasla Türkiye'de ve dünyada hızla büyümeye devam eden Atelier Rebul, İstinyePark’ta açıldı. Açılışa ünlü isimler akın etti...
Alışveriş 27 Kasım 2019 - 15:00

Atelier Rebul, yeni mağazasını İstinyepark’ta açtı. Markanın kurucu ortağı Nüket Filiba ev sahipliğinde mağaza açılışına özel gerçekleşen davete iş, sanat, cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Ebru Akel, Burcu Esmersoy, Ahu Yağtu, Emina Jahovic, Emine Kütük Palabıyık, Esra Eron, Ilgın Dalan, Özlem Güsar, İpek Toplusoy, Pınar Tezcan Özçapkın, Ayşegül Tuncer, Bilge Kuru, Carolina Aldrovandi, Dilek Avşar davete katılım gösteren isimler arasındaydı.

Nüket Filiba ve Tuvana Büyükçınar

Tuvana Büyükçınar’ın markanın ruhuyla örtüşen, açılışa özel tasarladığı eşarplar davete renk katarken, konsepti ile içeriye girildiği anda büyüleyen mağaza büyük beğeni topladı. Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba; “İstinyePark mağazamızla birlikte Türkiye’deki mağaza sayımızı 21’e yükseltmiş olduk. Geçmiş ve günümüzü harmanlayan markamız, sağlık ve güzellik atölyesi konseptiyle büyümeye devam ediyor” dedi.

Emina Jahovic

Ahu Yağtu Pınar Tezcan

Burcu Esmersoy

Ebru Akel