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Henkel, Keşif Dünyası’nın Türkiye’deki ilk merkezini Darüşşafaka’da açtı
Henkel, Keşif Dünyası’nın Türkiye’deki ilk merkezini Darüşşafaka’da açtı
Henkel, çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için, ülkemizde 2015 yılından bu yana Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile gerçekleştirdiği “Keşif Dünyası” projesi kapsamında dünyadaki üçüncü, Türkiye’deki ilk merkezini Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda hayata geçirdi.
Alışveriş 11 Aralık 2018 - 16:39

Bugün, Darüşşafaka Maslak kampüsünde çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için “Keşif Dünyası” açıldı. Henkel’in Yaratıcı Çocuk Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında ülkemizdeki 15 bin öğrenciye bu merkezdeki kimya laboratuvarında yapılacak bilim atölyeleri ile ulaşmış olacak.
henkel_kesif-dunyasi_darussafaka-2Düzenlenen açılış organizasyonuna Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, Keşif Dünyası projesinin yaratıcısı aynı zamanda da Henkel'in Düsseldorf'taki merkezinde Sürdürülebilirlik ve Keşif Dünyası Girişimi Yöneticisi olan Dr. Ute Krupp, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
henkel_kesif-dunyasi_darussafaka-5Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş “Darüşşafaka olarak ‘eğitimde fırsat eşitliği' misyonuyla çıktığımız yolda, tüm enerjimizi, tecrübemizi; küçük yaşlarda ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocuklarımızın çağdaş bir eğitimle buluşması; yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, araştıran, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumlu ve lider bireyler olarak yetişmeleri için harcıyoruz. Şu an ülkemizin 74 ilinden gelerek okulumuzda eğitim gören 927 çocuğumuzu, 2030'lu yılların dünyasına hazırlayabilmek, onların 21. yüzyılın becerilerine sahip gençler olarak hayata atılmalarını sağlayabilmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Henkel'in desteği ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Keşif Dünyası projesi de bu çabamıza büyük güç katacak” dedi.

Son güncelleme: 11:41 - 12.12.2018
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